Андрей Чибис о нападении на здание правительства Мурманской области: "Каких-либо версий выдвигать не буду"

Ночью "белый дом" был оцеплен сотрудниками Росгвардии. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Около часа ночи 1 октября неизвестный мужчина зажег бутылку с горючей смесью и бросил ее во второй подъезд здания правительства Мурманской области. Огонь успел повредить входную группу, также пострадал охранник. Ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

- Его [охранника] самочувствие нормальное. Он был на дежурстве, оперативно отреагировал, тушил пожар. Поиском преступника занимаются правоохранительные органы, версий каких-либо выдвигать не буду - это дело компетентных органов. Конечно, из-за ночного инцидента меры повышенной безопасности в городе приняты нашими коллегами из силового блока, и я внимательно слежу за ситуацией. Спасибо коллегам-правоохранителям за моментальную ночную реакцию на этот инцидент. Оснований для беспокойств нет. Я рассчитываю, что преступник будет пойман, - сообщил Андрей Чибис журналистам.

Ночью "белый дом" был оцеплен сотрудниками Росгвардии.

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