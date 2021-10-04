Писатель Виталий Маслов позвал Фиделя Кастро на свадьбу в Мурманске

Будучи в Мурманске, Фидель побывал на экскурсии на ледоколе "Ленин", где неожиданно его пригласил на свадьбу выдающийся северянин. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

4 октября Мурманск отмечает 105-й день рождения. К юбилею "Комсомольская правда"-Мурманск" проводит тест, благодаря которому вы узнаете любопытные факты из истории города героя. Пройти тест можно здесь.

А пока можете прочитать правильный ответ на седьмой вопрос: какой мурманский писатель позвал Фиделя Кастро на свою свадьбу.

В 1963 году Привокзальная площадь в Мурманске была усыпана толпами мурманчан, а все потому, что в город приехал известный кубинский революционер Фидель Кастро. К слову, заполярная столица стала первым городом, который он посетил в СССР.

Будучи в Мурманске, Фидель побывал на экскурсии на ледоколе "Ленин", где неожиданно его пригласил на свадьбу выдающийся северянин. Это был писатель Виталий Маслов, который в то время работал на атомоходе.

- В тот день, 27 апреля, Виталий Семенович как раз праздновал свадьбу со своей супругой Валентиной. Маслов отправился на ледокол, где решил пригласить на банкет революционера, однако тому пришлось отказаться из-за плотного графика, - рассказал "КП"- Мурманск" сотрудник Государственного архива Мурманской области Дмитрий Ермолаев.

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