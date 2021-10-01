В Апатитах с продуктовой базы изъяли несколько тонн продуктов

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Фото: УФСБ по МО
В ходе совместного рейда сотрудники УФСБ, полиции, Россельхознадзора и Роспотребнадзора по Мурманской области на одном из складов оптовой торговли в Апатитах выявили несколько тонн продуктов без необходимой маркировки. Товары были запрещены к розничной продаже.
Правоохранители изъяли арбузы, болгарские перцы, яблоки, картофель, бананы, мясо и другие продукты.
- Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для дальнейшего принятия процессуальных решений, - сообщили в УФСБ по Мурманской области.
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