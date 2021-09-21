В торговом центре Мурманска изъяли 48 шуб без маркировки

Шубы были арестованы. Фото: Мурманская таможня

Мурманская таможня вместе с региональным управлением Роспотребнадзора выявили магазин, где не соблюдались требования по маркировке.

Так, в специализированном отделе одного из торговых центров Мурманска 48 шуб были выставлены на продажу без контрольных идентификационных знаков или с недостоверным знаком.

- Маркировка изделий позволяет покупателям получать полную и достоверную информацию о приобретаемом товаре. Например, о дате и месте производства, о производителе и используемом сырье, - сообщили в пресс-службе мурманской таможни.

Таким образом, владелец магазина, продавая меховые изделия без маркировки и с недостоверной маркировкой, ввел в заблуждение покупателей об этих товарах.

На товар был наложен арест, возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ, проводится проверка.

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