Рыбак из Мурманска показал морского Ждуна

Рыбаки выловили в море Ждуна. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов выложил в свой Instagram новую "фантастическую тварь". Северянин часто рассказывает своим подписчикам, как выглядят разные морские обитатели.

- Вижу недовольную полную старуху с яркой прической. Больная фантазия, или Вы тоже увидели? - спрашивает Роман Федорцов у подписчиков.

У тех мнения разошлись: одни увидели героя аниме Хаяо Миядзаки, другие - Ждуна.

Кого же на самом деле выловили моряки?

- Это голотурия, представитель иглокожих (к голотуриям относятся, например, трепанг и кукумария), - делятся в комментариях подписчики.

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