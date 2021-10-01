Почти 3 тысячи жителей Кандалакши остались ночью без электричества

Почти 3 тысячи жителей Кандалакши провели 7 часов без света. Фото: Алексей ФОКИН

30 октября в Кандалакше (микрорайоне Нива-3) произошла коммунальная авария, из-за которой пропало электричество.

- Под отключение попал 41 многоквартирный дом, всего в них проживает 2887 человек. Ведутся ремонтно-восстановительные работы, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области около 22.00.

Уже к пяти утрам электричество подали в дома.

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