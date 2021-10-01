В здание правительства Мурманской области бросили коктейль Молотова

Здание правительства Мурманской области является объектом культурного наследия. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В ночь с 30 сентября на 1 октября к первому подъезду здания правительства Мурманской области подошел мужчина. Из пакета он достал бутылку с зажигательной смесью, поджег ее и бросил в дверь, после чего убежал.

Все случившееся записала камера видеонаблюдения. По неподтвержденным пока данным пострадал находившийся в помещении охранник.

Здание правительства Мурманской области является объектом культурного наследия и сейчас находится на ремонте - у него обновляют кровлю. Полиция ищет нарушителя.

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