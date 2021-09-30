Погода в Мурманске на 1 октября 2021 года: до +11 градусов, без дождей

Погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии. Фото: Василий Вахрин

В первый день октября жителей Мурманской области ждет довольно приветливая погода без дождей.

- 1 октября в регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6, днем +6+11 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. 2 октября в регионе ожидается местами дождь, в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха до +12 градусов.

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