В ночь с 30 сентября на 1 октября жителям Мурманской области обещают мощное северное сияние

Главное, чтобы наблюдать за северным сиянием не помешали облака, которые могут закрыть всю красоту. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Первый месяц осени готов попрощаться с северянами красивым небесным шоу. В ночь с 30 сентября на 1 октября ожидается мощное северное сияние.

Примерно с 21.00 ожидается сильная магнитная буря, которая может привести к ярким всполохам. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, пик бури придется на 6 утра 1 октября.

www.tesis.lebedev.ru

Главное, чтобы наблюдать за северным сиянием не помешали облака, которые могут закрыть всю красоту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Мурманска в Пермь с 26 сентября начнут летать самолеты. Стоимость билета составит 3449 рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru