В ночь с 30 сентября на 1 октября жителям Мурманской области обещают мощное северное сияние

Главное, чтобы наблюдать за северным сиянием не помешали облака, которые могут закрыть всю красоту.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Первый месяц осени готов попрощаться с северянами красивым небесным шоу. В ночь с 30 сентября на 1 октября ожидается мощное северное сияние.
Примерно с 21.00 ожидается сильная магнитная буря, которая может привести к ярким всполохам. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, пик бури придется на 6 утра 1 октября.
www.tesis.lebedev.ru
Главное, чтобы наблюдать за северным сиянием не помешали облака, которые могут закрыть всю красоту.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из Мурманска в Пермь с 26 сентября начнут летать самолеты. Стоимость билета составит 3449 рублей (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru