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Общество30 сентября 2021 13:04

В ночь с 30 сентября на 1 октября жителям Мурманской области обещают мощное северное сияние

Сильная магнитная буря может привести к красивой игре огней на небе
Ника СВЕТЛОВА
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Главное, чтобы наблюдать за северным сиянием не помешали облака, которые могут закрыть всю красоту.

Главное, чтобы наблюдать за северным сиянием не помешали облака, которые могут закрыть всю красоту.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Первый месяц осени готов попрощаться с северянами красивым небесным шоу. В ночь с 30 сентября на 1 октября ожидается мощное северное сияние.

Примерно с 21.00 ожидается сильная магнитная буря, которая может привести к ярким всполохам. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, пик бури придется на 6 утра 1 октября.

www.tesis.lebedev.ru

www.tesis.lebedev.ru

Главное, чтобы наблюдать за северным сиянием не помешали облака, которые могут закрыть всю красоту.

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