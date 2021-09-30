Мурманским морякам разрешили сходить на берег в Норвегии

Моряки из Мурманской области смогут сходить на берег в Норвегии. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Иностранным морякам, в том числе мурманским, разрешили выходить на берег в Норвегии. Полицейский округ Финнмарка решил отменить коронавирусную меру безопасности, которую ввели во время пандемии. Об этом сообщает издание Norway today.

- Ограничение отменяется на том основании, что большая часть населения уже вакцинирована. В то же время давление на медицинскую сферу в регионе значительно снизилось, - заявила директор департамента пограничного и иммиграционного контроля в полицейском округе Финнмарк Лизе Фле.

Ограничительная мера была введена в марте 2020 года из-за высокого риска заражения ковидом.

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