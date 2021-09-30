За сутки в Мурманской области 162 человека заболели коронавирусом

Выздоровели 55 017 северян, на лечении остаются 15 407 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 30 сентября 2021 года, за последние сутки 162 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 72 496 человек, количество летальных исходов - 2078 (+7 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+58, всего 35 359), Мончегорск (+31, всего 5357) и Оленегорск (+10, всего 3802).

Выздоровели 55 017 северян, на лечении остаются 15 407 пациентов.

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