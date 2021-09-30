Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье30 сентября 2021 13:47

За сутки в Мурманской области 162 человека заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 30 сентября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Выздоровели 55 017 северян, на лечении остаются 15 407 пациентов.

Выздоровели 55 017 северян, на лечении остаются 15 407 пациентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 30 сентября 2021 года, за последние сутки 162 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 72 496 человек, количество летальных исходов - 2078 (+7 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+58, всего 35 359), Мончегорск (+31, всего 5357) и Оленегорск (+10, всего 3802).

Выздоровели 55 017 северян, на лечении остаются 15 407 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 54%. Прививку от COVID-19 сделали 250 тысяч северян, от гриппа - 25 тысяч человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru