Пьяный житель Мурманска ночью угнал у знакомого Range Rover

В отношении него также возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ "Угон". Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Алексей ФОКИН

В Мурманске на улице Лобова сотрудники ДПС остановили автомобиль Range Rover, водитель которого был пьян. Также оказалось, что у мужчины нет документов на машину и водительских прав.

- 39-летнего мурманчанина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он рассказал правоохранителям, что что накануне вечером попросил у знакомого ключи от авто, чтобы переночевать, так как был в нетрезвом виде. Однако северянин решил не только переночевать в машине, но и покататься по ночному городу. В отдел полиции также вызвали владельца иномарки, которому передали автомобиль, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Злоумышленника отправили в изолятор временного содержания за административное правонарушение по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. В отношении него также возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ "Угон". Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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