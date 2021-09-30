Суд вынес приговор беременной жительнице ЗАТО Александровск за продажу наркотиков

Приговор суда вступил в законную силу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полярный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы ЗАТО Александровск. Ее обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере и их хранении.

Девушка продала своему знакомому, участвующему в оперативном эксперименте, наркотическое средство массой 0,06 грамма, что влечет уголовную ответственность исключительно в виде лишения свободы. Также при обыске квартиры, где живет северянка, правоохранители нашли запрещенное средство, которое беременная девушка приобрела для собственного потребления.

- Суд при вынесении решения по делу учел множество смягчающих наказание обстоятельств, в том числе полное признание вины, оказание содействия правоохранительным органам, состояние здоровья подсудимой и ее беременность, а также опубликованное покаянное письмо, в котором девушка предупреждает общественность о последствиях употребления наркотиков, - отметили в пресс-службе суда.

В итоге северянке назначили более мягкое наказание, чем предусмотрено санкциями статей. Ее приговорили к 5,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 4 года. За это время девушка должна доказать свое исправление, в том числе при необходимости пройти курс лечения от наркотической зависимости, а также проверяться на предмет употребления наркотических веществ.

Приговор суда вступил в законную силу.

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