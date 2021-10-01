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Здоровье1 октября 2021 18:19

С начала года в ЗАТО Александровск оштрафовали 51 человека за нарушение масочного режима

Всего к административной ответственности привлекли 340 северян
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Также некоторые северяне нарушили масочный режим на территории других регионов.

Также некоторые северяне нарушили масочный режим на территории других регионов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полярный районный суд рассказал, как часто жители ЗАТО Александровск нарушают масочный режим в общественных местах. Так, с начала 2021 года административному наказанию подвергли 340 человек, 51 из которых оштрафован на общую сумму в 59 тысяч рублей, а остальным вынесли предупреждения.

- В основном местные жители не соблюдают предписания закона в магазинах и общественном транспорте. К административной ответственности привлекают не только посетителей и пассажиров транспорта, но и самих работников - водителей автобусов, продавцов магазинов и фармацевтов аптек, - сообщили в пресс-службе суда.

Также некоторые северяне нарушили масочный режим на территории других регионов. Например, жительнице Снежногорска в сентябре выписали предупреждение, так как она в один из летних дней находилась без СИЗ в магазине Ивановской области.

А в мае получил штраф в 1 тысячу рублей житель Гаджиево, который не надел маску в аэропорту Домодедово.

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