Житель Мурманска отказался носить маску и получил 20 часов обязательных работ

Пристав составил в отношении должника административный протокол. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 12 мая 2020 года в Мурманской области действует масочный режим. За его нарушение грозит административный штраф.

Такой штраф получил житель Мурманска, который ходил в общественных местах, в том числе в магазинах, без индивидуальных средств защиты. В его отношении составили протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») и назначили штраф в 2 тысячи рублей. Однако мужчина отказался его оплачивать.

- Исполнительный документ поступили на принудительное исполнение в отделение судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска. Судебный пристав уведомил мужчину о возбуждении исполнительного производства и предупредил его об ответственности за неуплату, но требования исполнительного документа были проигнорированы. В результате пристав составил в отношении должника административный протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»), - сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

Северянин получил 20 часов обязательных работ и все еще должен выплатить штраф.

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