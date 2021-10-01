Мурал с девушкой-сноубордисткой появился на улице Олимпийской в Кировске

Всего на улице украсят пять домов. Фото: администрация Кировска
В Кировске появился новый мурал на улице Олимпийской - картина с изображением девушки-сноубордистки украсила фасад дома №85. Об этом сообщили в городской администрации.
В этом районе до конца октября художники создадут еще четыре картины. Известно, что еще один мурал с милой лисичкой появится на доме №67 на той же улице. Картина добавит солнечного настроения долгой зимой.
Мурал добавит солнечного настроения. Фото: администрация Кировска
- Все пять муралов, которыми мы решили украсить дома на улице Олимпийской, будут очень яркими и позитивными. Это один из подарков кировчанам и гостям города к 90-летию Кировска. Если эта работа понравится жителям, то мы продолжим украшать дома в следующем году, - отметил начальник Управления Кировским городским хозяйством Дмитрий Бубнов.
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