Мурал с девушкой-сноубордисткой появился на улице Олимпийской в Кировске

Всего на улице украсят пять домов. Фото: администрация Кировска

В Кировске появился новый мурал на улице Олимпийской - картина с изображением девушки-сноубордистки украсила фасад дома №85. Об этом сообщили в городской администрации.

В этом районе до конца октября художники создадут еще четыре картины. Известно, что еще один мурал с милой лисичкой появится на доме №67 на той же улице. Картина добавит солнечного настроения долгой зимой.

Мурал добавит солнечного настроения. Фото: администрация Кировска

- Все пять муралов, которыми мы решили украсить дома на улице Олимпийской, будут очень яркими и позитивными. Это один из подарков кировчанам и гостям города к 90-летию Кировска. Если эта работа понравится жителям, то мы продолжим украшать дома в следующем году, - отметил начальник Управления Кировским городским хозяйством Дмитрий Бубнов.

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