В районе реки Пиренга пропал рыбак

Для проведения поисково-спасательных работ выехали спасатели поисково-спасательного подразделения Кировска в составе 2 человека и 2 единицы техники. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Полярнозоринском районе спасатели ищут рыбака. Сообщение о том, что мужчина пропал, поступило в оперативную дежурную смену МЧС 29 сентября.

- Северянин на надувной лодке отправился на рыбалку в район острова Горелый реки Пиренга. На данный момент его местонахождение не известно, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Для проведения поисково-спасательных работ выехали спасатели поисково-спасательного подразделения Кировска в составе 2 человека и 2 единицы техники.

Напомним: завершены поиски двух подростков из Мурманска. Дмитрия Жучкова и Михаила Дзедзюлю остановили под Петрозаводском.

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