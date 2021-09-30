На Анну Багрову завели уголовное дело по статье о мошенничестве

Расследования уголовных дел в отношении Анны Багровой продолжается. Фото: правительство Мурманской области

В отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Анны Багровой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств с использованием своего служебного положения).

Как уточнили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, это не единственное уголовное дело в отношении экс-главы ведомства.

- Подозреваемая с 1 января по 13 марта 2020 года совершила мошенничество: с использованием своего служебного положения, фиктивно трудоустроила в ГОКУ «Мурманское лесничество» своего знакомого, который фактически трудовую функцию не выполнял. В результате «Мурманскому лесничеству» был причинен ущерб на сумму более 78 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Также Анну Багрову подозревают в совершении преступления по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенной лицом с использованием своего служебного положения).

- С августа по декабрь 2019 года работнику, фактически не осуществлявшему трудовую деятельность в Комитете по тарифному регулированию Мурманской области, незаконно выплачена заработная плата, иные предусмотренные законом выплаты в сумме более 398 тысяч рублей. Подозреваемая дала указание подчиненным сотрудникам составить кадровую документацию о его приеме на работу. Подчиненные, не осведомленные о преступных намерениях, выполнили ее указания, - уточнили в СКР.

Расследование уголовных дел продолжается.

Напомним: Анна Багрова судилась с губернатором и СМИ Мурманской области.

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