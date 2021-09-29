В Мурманске церемонии бракосочетания будут проводить в новом месте

Загс Мурманска закрыли на ремонт. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Жители Мурманска могли заметить, что вход в загс на проспекте Ленина, 16 закрыт - там идет ремонт. Его необходимость назрела за 13 лет эксплуатации помещения после переезда с улицы Дзержинского.

Пока идут работы, пары будут расписывать в другом месте - ДК железнодорожников. Выбрали его не только потому, что здесь красивые колонны и большие окна, которые создают особенную атмосферу. Причина есть и историческая: до 1976 года именно здесь проходили свадебные церемонии.

Церемонии теперь проходят в ДК железнодорожников. Фото: администрация Мурманск

- С 2008 года в помещениях отдела ЗАГС масштабные ремонтные работы не проводились. За это время залы несколько утратили свой первоначальный нарядный вид. Дом культуры железнодорожников — историческое место. С момента его постройки в 1957 году и до 1976 года именно здесь проводились церемонии бракосочетания. Уже завтра в Доме культуры состоится первая регистрация брака, - рассказала начальник отдела ЗАГС администрации города Мурманска Татьяна Каменская.

Пока ремонт на проспекте Ленина только начался. При этом регистрация смертей и рождения, прием заявлений на вступление в брак проходит по прежнему адресу.

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