Житель Мурманска напал на банкомат с мусорной корзиной

53-летний мурманчанин оказывал сопротивление.

В дежурную часть вневедомственной охраны Мурманска поступила заявка от полицейских, которым потребовалась помощь с задержанием мужчины. Тот занимался странными делами.

- Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии заметили у банкомата северянина, который вел себя неадекватно. Гражданин, взяв мусорную корзину, стал ей бить по оборудованию банка, затем выбил стекло двери, ведущую внутрь помещения, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Экипаж вневедомственной охраны задержал оказавшего сопротивление 53-летнего мурманчанина, после чего росгвардейцы доставили злоумышленника в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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