В Коле спасли забравшуюся под капот Toyota кошку

Кошечку пока что приютил ее спаситель. Фото: Сергей Ковтонюк

Работники одного из автосервисов в Коле обнаружили под капотом Toyota Hiace неожиданную пушистую "запчпасть". Оказалось, что внутрь машины забралась кошка. Она была совсем напугана.

- Скорее всего, усатый прятался от собак, которых на территории очень много. Кошку мы нашли в моторном отсеке до пуска двигателя, что, возможно, спасло ей жизнь. На вид она молодая, здоровая, явно домашняя, так как приучена к лотку, но очень худая и грязная, на улице не первый день, - поделился с "КП"-Мурманск" сотрудник автосервиса Сергей Ковтонюк.

Хозяин мурлыки пока не нашелся, поэтому мужчина забрал ее к себе домой. Сейчас с кошкой все хорошо, ее отмыли, накормили и спать уложили. На неделе запланировано показать ее в ветеринарную клинику.

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