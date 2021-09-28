В Мурманской области пропали два подростка

Оба подростка пропали в один день. Фото: "МурманСпас"

В данный момент в Мурманске ищут сразу двух подростков.

15-летний Дмитрий Жучков ушел из дома на проспекте Героев-североморцев утром 27 сентября. В это же время ушел из дома на улице Свердлова и не вернулся15-летний Михаил Дзедзюля.

Приметы Дмитрия: рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, карие глаза, светло-русые волосы, пирсинг на правой брови и на правой стороне носа.

Оба подростка пропали в один день. Фото: "МурманСпас"

Приметы Михаила: рост 186 сантиметров, худощавого телосложения.

Всех, кто может помочь с поисками парней, просят позвонить в полицию 102, 02 или (8152) 40-61-10 или в поисковый отряд "МурманСпас" 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20.

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