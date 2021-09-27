Росгидромет: Мурманскую область ждет теплая зима

Согласно вероятностному прогнозу на отопительный сезон от Росгидромета, в Мурманской области до марта погода будет в пределах нормы или даже чуть выше, холод ниже, чем мы привыкли, ждет нас только в ноябре. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Специалисты Росгидромета составили прогноз, какой будет зима 2021 - 2022 годов в России. Жителям Мурманской области пока можно порадоваться.

Так, норма средней месячной температуры для октября в Мурманске составляет 0,9 градуса тепла, ноября -5 градусов, декабря -9,1, января -11,3, февраля - 10,9, марта -6,5.

Согласно вероятностному прогнозу на отопительный сезон от Росгидромета, в Мурманской области до марта погода будет в пределах нормы или даже чуть выше. Холод ниже, чем мы привыкли, ждет нас только в ноябре.

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