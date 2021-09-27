Погода в Мурманской области на неделю: тепло и без дождей

Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной периферии антициклона. Фото: Олег ЗОЛОТО

К концу сентября погода опомнилась и решила компенсировать жителям Мурманской области предыдущие холодные недели. Как сообщили в Мурманском гидрометцентре, в регионе будет тепло и сухо, но не без ветра.

- С 28 по 30 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием северной периферии антициклона с центром над Ленинградской областью. В эти дни существенных осадков не ожидается, ночью и утром в отдельных районах возможен туман, 28 сентября на северо-западе области - местами сильный порывистый ветер. Днем преобладающая температура воздуха составит +9+15 градусов (28 - 29 сентября), 30 сентября - +7+12, - отметили синоптики.

В паблике "Погода в Мурманске" уточнили, что в дальнейшем, к началу октября, к нам придет более свежий воздух, и температура воздуха понизится до более привычных +8+10 градусов, но осадков также не ожидается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Над Хибинами сфотографировали фиолетовое северное сияние. Такую игру огней можно увидеть нечасто (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru