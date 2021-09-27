В Мурманске появились видовая площадка и обустроенное место для шашлыков

На улице Маяковского в Мурманске появилась уютная зона для шашлыков. Фото: vk.com/centrgoroda51

В Мурманске появилось еще одно общественное место на открытом воздухе: у дома № 3 на улице Маяковского обустроили видовую площадку. Свою руку к ней приложили и жители города, которых приглашали на работы, и школьники.

- Здесь появились уютные мангальные зоны, лавочки из дерева, амфитеатр с прекрасным видом на наш Кольский залив. Всего в этом году автор проекта "Мой залив" Алексей Арушанян планирует создать 6 видовых площадок, которые станут уютными зонами отдыха для мурманчан и гостей столицы Кольского Заполярья, - сообщили в Центре городского развития Мурманской области.

Напомним: летом перед муниципалитетами поставили задачу создать официальные места для шашлыков.

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