В Мурманской области нашли черничные поля

Черники в этом году много... в определенных местах. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В этом году урожай грибов и ягод не такой богатый, как летом 2020-го, но все же многие северяне успели заготовить не одну баночку на зиму.

Правильно говорят, что надо знать места. Так, многие жители Мурманской области в этом году жаловались, что нет черники, но целый черничные поля можно найти по дороге на Туманный недалеко от строящегося ветропарка. Правда, заморозки, которые все чаще случаются в последние дни, уже сделали ягоды мягкими.

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