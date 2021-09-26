За сутки в Мурманской области 146 человек заболели коронавирусом

В Мурманской области число заболевших корнавирусом за сутки ежедневно не меньше 100 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 26 сентября 2021 года, за последние сутки 146 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 71 898 человек, количество летальных исходов - 2050 (+7 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+53, всего 35 147), Мончегорск (+36, всего 5215) и Оленегорск (+15, всего 3748).

Выздоровели 54727 северян, на лечении остается 15 121 пациент.

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