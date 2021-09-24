В Мурманске на "зебре" Hyundai сбил 72-летнюю бабушку

По данному факту проводится проверка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром 24 сентября в Мурманске на улице Бочкова у детской поликлиники произошла серьезная авария, в которой пострадала пожилая женщина.

- В 10.32 в районе дома №23 по улице Бочкова водитель автомобиля Hyundai, поворачивая на улицу Баумана, наехала на 72-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП бабушка получила телесные повреждения, ее доставили в медицинское учреждение Мурманска. По данному факту проводится проверка.

Напомним: в Росляково насмерть сбили мужчину-пешехода.

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