В Мурманске на "зебре" Hyundai сбил 72-летнюю бабушку

По данному факту проводится проверка.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Утром 24 сентября в Мурманске на улице Бочкова у детской поликлиники произошла серьезная авария, в которой пострадала пожилая женщина.
- В 10.32 в районе дома №23 по улице Бочкова водитель автомобиля Hyundai, поворачивая на улицу Баумана, наехала на 72-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
В ДТП бабушка получила телесные повреждения, ее доставили в медицинское учреждение Мурманска. По данному факту проводится проверка.
Напомним: в Росляково насмерть сбили мужчину-пешехода.
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