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Общество25 сентября 2021 13:21

Знаменитого кита в Коле сделают доступнее для посетителей

Скульптуру снимут с высокого постамента
Ника СВЕТЛОВА
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Кит станет ближе к северянам и гостям Заполярья. Фото: администрация Кольского района

Кит станет ближе к северянам и гостям Заполярья. Фото: администрация Кольского района

Осенью 2020 года в Коле появилась скульптура, которая прогремела на всю страну. Кит с человеческим лицом одним северянам очень понравился, а вот другие были в недоумении. Его автор объяснил, почему кит так выглядит.

В августе этого года стало известно, что скульптуру снимут с постамента из-за вандалов и отправят на реконструкцию.

А теперь принято еще одно решение: кит будет находиться не на высоком постаменте, а на более низком. Сделают это по просьбе северян, которым сложно фотографироваться с достопримечательностью.

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