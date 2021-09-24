Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Кандалакшу

Ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00. Фото: правительство МО

25 сентября мобильная ярмарка «Наша рыба» посетит Кандалакшу. Жители города смогут приобрести рыбу и морепродукты по ценам на 25-30% ниже рыночных. В фудтраке будут представлены разные дары моря - охлажденные, замороженные, копченые.

- Ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00 по адресу Кандалакша, улица Первомайская, 32 (в районе кинотеатра "Нива"), - сообщили в АНО «Мурманконгресс».

Мобильная ярмарка организована в рамках социального проекта «Наша рыба», который проводится в Мурманской области по инициативе губернатора региона Андрея Чибиса.

Напомним: В Мурманске на ярмарке "Наша рыба" жители купили 3,5 тонны морепродуктов. За 8 часов северяне купили 2 тонны охлажденной и 1,5 тонны замороженной и копченой продукции.

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