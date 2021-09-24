В Мурманской области предложили создать Ассоциацию музеев Арктики

Сейчас участвовать в проекте готовы уже более 20 музеев арктических регионов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мурманский областной краеведческий музей выступил инициатором создания Ассоциации музеев Арктики. Проект был презентован на конкурсе благотворительного Фонда Владимира Потанина «Музей без границ». Эксперты поддержали идею, которую теперь должны воплотить в жизнь до конца этого года.

Мурманский областной краеведческий музей станет флагманом Ассоциации, и сможет собрать команду единомышленников из других арктических регионов, в том числе Архангельской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Красноярского края, республик Карелии, Коми и Саха (Якутия).

- Создание Ассоциации позволит организовать межмузейное взаимодействие для продвижения проектов по популяризации Арктики, решит проблему по привлечению в музеи и арктические регионы новой аудитории, как из местного, так и туристического сообществ. Для нашего музея деятельность Ассоциации позволит расширить географию культурно-просветительских и выставочных проектов, рассказать о Мурманске и позиционировать его как столицу Арктики, – считает директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Собашникова.

Сейчас участвовать в проекте готовы уже более 20 музеев арктических регионов.

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