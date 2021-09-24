В Мончегорске появится универсальная ледовая арена

До нового года планируется выйти с проектом на этап экспертиз, после чего начнется строительство крытой арены. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мончегорске идет строительство универсальной ледовой арены. Ее планируется установить между улицей Грузовой и проспектом Ленина.

Как сообщили проектировщики, сейчас на месте установки будущей арены завершены геодезические работы. Следующий этап – анализ почвы земельного участка. Также готов и эскизный проект.

- Ледовая арена, согласно эскизу, представляет собой четырехэтажное здание, в котором будет ледовое поле с беговыми дорожками, тренажерный и спортивный залы, зал лечебной физкультуры, гостиница, кафе-ресторан, кабинет врача, раздевалки и другие помещения. Планируется и обязательное благоустройство прилегающей к арене территории: с парковкой для автомобилей, зоной отдыха, освещением, тротуаром, - сообщили в администрации города.

В крытой ледовой арене можно будет проводить не только тренировки и соревнования по хоккею и конькобежному спорту, но и массовое катание. Кроме этого, в здании собираются проводить выставки и концерты.

До нового года планируется выйти с проектом на этап экспертиз, после чего начнется строительство крытой арены.

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