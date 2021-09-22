Александр Елисеев: «В Кировске должны появиться спа-центры и аквапарк»

Конкретные сроки реализации проекта пока не обозначены.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Кировск имеет два направления экономического развития - горное дело и туризм. Последним активно занимаются в последние годы.
Как рассказал глава администрации Кировска Юрий Кузин, в городе уже строят пять новых гостиниц, а всего в разработке 10 инвестиционных проектов.
Один из самых острых для местных жителей и туристов вопрос - появится ли аквапарк, речь о котором идет не первый год.
- В Кировске должны появиться спа-центры и аквапарк. И это не просто слова, работа над аквапарком уже идет, - сообщил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.
Конкретные сроки реализации проекта пока не обозначены.
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