Александр Елисеев: «В Кировске должны появиться спа-центры и аквапарк»

Конкретные сроки реализации проекта пока не обозначены. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировск имеет два направления экономического развития - горное дело и туризм. Последним активно занимаются в последние годы.

Как рассказал глава администрации Кировска Юрий Кузин, в городе уже строят пять новых гостиниц, а всего в разработке 10 инвестиционных проектов.

Один из самых острых для местных жителей и туристов вопрос - появится ли аквапарк, речь о котором идет не первый год.

- В Кировске должны появиться спа-центры и аквапарк. И это не просто слова, работа над аквапарком уже идет, - сообщил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Конкретные сроки реализации проекта пока не обозначены.

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