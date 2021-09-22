Горнолыжный сезон в Мурманской области будет начинаться с конца сентября

Первый этап этой системы начнет работать на трассах №15-17 в Кировске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сезон катания на лыжах и сноубордах в Мурманской области будет начинаться с конца сентября-начала октября, а заканчиваться - в конце мая. Это будут самые ранние и поздние сроки соответственно в России и конкуренция с финскими курортами.

- Это будет достигнуто за счет системы искусственного оснежения, которая заработает в этом году на склоне горы Айкуайвенчорр, - рассказал директор ГК «Большой Вудьявр» Александр Гапп.

Первый этап этой системы начнет работать на трассах №15-17 общей протяженностью 3,5 километра. Второй этап начнется в 2022 году на трассе №18.

Сейчас курорты Мурманской области ориентируются на погоду и естественный снег, поэтому обычно сезон катания начинается обычно в декабре или конце ноября.

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