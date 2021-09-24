Менеджер оптового склада в Мурманской области получил двойной штраф за просроченный творог

Должностное лицо привлекли к административной ответственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора рассказали об инциденте на одном из складов в Мурманской области. Так, 18 декабря 2020 года менеджер оптового склада оформил ветеринарные документы для реализации просроченного творога. Известно, что срок годности у продукта истек днем ранее.

В итоге должностное лицо привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ и назначили штраф - 3 тысячи рублей. Однако менеджер не оплатил свой штраф в срок.

- За неуплату управлением был составлен протокол, который направлен мировому судье. По решению суда менеджера предприятия оштрафуют на 6 тысяч рублей, - рассказали в Россельхознадзоре.

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