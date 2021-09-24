Юрий Трутнев поддержал проект в Мурманской области

В Москве состоялась встреча заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Трутнева с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве состоялась встреча заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Трутнева с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. На ней стало известно, что центр поддержит ряд проектов в регионе, в том числе стратегию «На Севере – жить.2030», арктические преференции для бизнеса, уход от мазутозависимости, комплексное развитие Мурманского транспортного узла, «Новый Мурманск», проект модернизации высшего образования.

- Поддержка Юрия Петровича Трутнева по ряду ключевых проектов имеет важнейшее значение для каждого нашего жителя. Это развитие инвестпроектов и привлечение в Арктику новых инвестиций, улучшение качества жизни военнослужащих, уход от мазута, модернизация ВУЗов, чтобы молодежь получала качественное образование в комфортных условиях. Мы системно продолжаем отстаивать интересы северян на федеральном уровне, – рассказал по итогам встречи Андрей Чибис.

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