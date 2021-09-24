В Североморске водитель сбила 14-летнего мальчика из-за солнца

Подростка госпитализировали в больницу. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

В Североморске днем 23 сентября произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

- По предварительной информации, в 16.43 водителя автомобиля SsangYong при движении по улице Кирова в районе дома №4 ослепило солнце. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода она допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2007 года рождения, который переходил проезжую часть дороги, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Подростка госпитализировали в больницу.

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