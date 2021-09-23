Билеты на автобус из Мурманска до Североморска подорожали

Отмечается, что удорожание поездок связано с ростом цен на топливо и запчасти. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 октября 2021 года повышается стоимость проезда в автобусе, следующего из Мурманска в Североморск. О новых тарифах рассказали в компании «Арктик – Автотранс».

- Цена билета увеличится на 5 рублей и составит 85 рублей. Провоз багажа будет стоить 35 рублей, - уточнил "КП"-Мурманск" перевозчик.

Отмечается, что удорожание поездок связано с ростом цен на топливо и запчасти.

Напомним: на обновление автобусов и троллейбусов Мурманской области направят 220 миллионов рублей. Для региона купят 85 единиц техники.

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