Билеты на автобус из Мурманска до Североморска подорожали

Отмечается, что удорожание поездок связано с ростом цен на топливо и запчасти.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
С 1 октября 2021 года повышается стоимость проезда в автобусе, следующего из Мурманска в Североморск. О новых тарифах рассказали в компании «Арктик – Автотранс».
- Цена билета увеличится на 5 рублей и составит 85 рублей. Провоз багажа будет стоить 35 рублей, - уточнил "КП"-Мурманск" перевозчик.
Отмечается, что удорожание поездок связано с ростом цен на топливо и запчасти.
Напомним: на обновление автобусов и троллейбусов Мурманской области направят 220 миллионов рублей. Для региона купят 85 единиц техники.
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