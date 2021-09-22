В Мурманске трехлетний мальчик сломал ключицу в маршрутке

Водитель маршрутки резко затормозил. Фото: минтранс МО

16 сентября в 18.15 в Мурманске произошла беда в маршрутке №10. Трехлетний мальчик, ехавший с мамой, получил травму.

- На светофоре начали вставать, готовиться к выходу, так как было очень много народу. Перед самой остановкой водитель начал резко тормозить, и нас покачнуло, но тут он второй раз затормозил с такой силой, что все люди повалились и так как мы были в самом начале, то все упали на нас с сыном. Я только получила несколько ушибов, а сын начал истошно орать, я скорее выскочила из маршрутного такси, - рассказала мурманчанка Елена Юрьева.

В больнице оказалось, что у мальчика сломана ключица. Сейчас сотрудники ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску ищут очевидцев случившегося. Свидетели могут позвонить по телефону (8152) 40-79-70 (понедельник-пятница с 09.00 до 17.00).

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