Жителей Мурманской области предупреждают о сильном ветре

Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Спасатели предупреждают северян об ухудшении погоды - на Мурманскую область надвигается сильный ветер. Порывы достигают 16 метров в секунду.

- По данным ФГБУ «Мурманское УГМС», днем 22 сентября на северо-западе региона ожидается сильный южный ветер. Будьте внимательны и осторожны! - отметили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице, воздержаться от поездок на природу, не пользоваться открытым огнем вблизи построек, не разжигать костры в автогородках.

Туристическим группам и отдельным туристам информировать о своем маршруте по телефону – 8 (8152) 45-14-75.

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