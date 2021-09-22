В Мурманске у наркоторговца нашли 1,5 килограмма запрещенных веществ

Мужчина хранил несколько видов наркотиков, которые сейчас находятся на экспертизе. Фото: УМВД по МО

В Мурманске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» задержали 36-летнего мужчину в момент, когда он продавал наркотики.

- В ходе обыска в квартире задержанного полицейские обнаружили в одной из комнат теплицу, в которой находилось 18 кустов конопли. Помещение было полностью оборудовано для выращивания запрещенных растений. Также на кухне сотрудники полиции обнаружили блоки уже высушенной марихуаны общей массой более 1.5 килограмма, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В квартире мужчина хранил несколько видов наркотиков, которые сейчас находятся на экспертизе. На данный момент известно, что мужчина хранил более 30 граммов амфетамина и 79 граммов МДМА.

В отношении ранее судимого фигуранта возбуждены уголовные дела по статье 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических веществ в крупном размере) и части 3 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас наркоторговец находится под арестом.

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