В Абхазии пропал 36-летний житель Мурманска

Уроженца Мурманска ищут уже неделю. Фото: "МурманСпас"

Родные и близкие ищут 36-летнего Дмитрия Ковалева, жителя Мурманска, который пропал в Абхазии. Мужчина 15 сентября ушел из столовой на улице Лакоба в городе Новый Афон и вот уже неделю не известно, где он находится.

Был одет в джинсы цвета "хаки", черно-бордовую футболку, темно-синие кроссовки на белой подошве.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем северянине, просят обратиться в полицию по телефонам: 02 или 102 либо позвонить в ПСО "МурманСпас": 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

Напомним: в Мурманской области пропал 39-летний мужчина с бородой. Владимир Демченко уехал на работу на Восточный рудник 16 сентября.

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