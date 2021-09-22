В Мурманской области прошел первый экзамен по аккредитации гидов

С 2022 года в России аттестация гидов станет обязательной. Фото: правительство МО

21 сентября в Мурманске прошел первый квалификационный экзамен по аккредитации экскурсоводов. Первые три года получили документы, подтверждающие их качество работы.

- Это знаковое событие для туризма региона. Мы решили проводить аккредитацию, чтобы быть уверенными в качестве предоставляемых услуг. Согласно федеральному закону, с 2022 года в России аттестация станет обязательной, а у наших туроператоров есть возможность заранее подготовиться к процедуре, получить сертификат и продвигаться через туристический портал, – рассказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Сначала гиды прошли тестирование на знание своей сферы работы, а потом провели экскурсию, которую оценивали экзаменаторы: краеведы, представители ТИЦ, музеев и образовательных учреждений области, занимающихся подготовкой кадров для сферы туризма.

Светлана Пурлицис представила пешую экскурсию по центру Мурманска «100 лет в пути», ее сестра Елена Пурлицис - автобусную экскурсию «Мурманск – столица Заполярья», Владимир Онацкий - тоже маршрут на автобусе «По Кольскому фьорду». Всего на данный момент на аккредитацию поступило десять заявок.

- Мы планируем провести эти экзамены до Дня туризма, чтобы в торжественной обстановке вручить аккредитованным гидам сертификаты и значки, – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

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