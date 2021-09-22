Дизайн-код Мурманска от Артемия Лебедева: Город перегружен рекламой

Мурманск, в том числе и центр, перегружен хаотичной рекламой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Студия Артемия Лебедева занимается разработкой дизайн-кода для Мурманска. Весной известный дизайнер приезжал в Заполярье и рассказал о своей работе, а на прошлой неделе прилетел снова.

Сам дизайн-код еще не создан, однако исследование для его разработки готово. И в нем есть интересные для северян моменты. Например, анализ рекламных конструкций.

- Современные и исторические городские фасады содержат большое количество наружной рекламы. Массивные и яркие рекламные конструкции зрительно перегружают фасады зданий, затрудняя восприятие архитектуры и нарушая пропорции ее элементов. Необходимо привести внешний вид наружной рекламы к определенному стандарту, сочетающемуся с колористическим решением фасадов, - говорится в работе.

Всего в исследовании 186 страниц.

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