Евгений Никора: "В пожаре на улице Радищева пострадали 12 человек"

В пожаре на улице Радищева погибли два человека. Фото: администрация Мурманск

Утром 21 сентября в Мурманске тушили дом № 46 на улице Радищева. Во время борьбы с огнем, который распространился на 100 квадратных метров, спасатели нашли в деревяшке тела мужчины и женщины. Следователи проводят процессуальную проверку.

- Главное сейчас — это помочь жильцам дома. В результате пожара пострадали 12 человек. От шести из них поступили обращения с просьбой о размещении в пункте временного содержания. После этого мы будем рассматривать варианты с предоставлением маневренного фонда, - рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

Сейчас сгоревшая двухэтажка - непригодна для жилья.

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