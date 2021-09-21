В Мурманской области вынесли приговор виновнику страшного ДТП с двумя погибшими

Суд признал мурманчанина виновным в совершении преступления. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителя Мурманска осудили по части 5 статьи 264 УК РФ за смертельное ДТП. По его неосторожности погибли два человека.

21 октября прошлого года мужчина, управляя фургоном Fuso Canter на автодороге Р-21 «Кола», проигнорировал дорожный знак «Обгон запрещен» и требования горизонтальной дорожной разметки. Пытаясь обогнать двигавшийся в попутном направлении автомобиль, он столкнулся с Kia Rio, который ехал на навстречу.

- В ДТП водитель и пассажир автомобиля Kia Rio получили тяжкие телесные повреждения, впоследствии повлекшие их смерть на месте аварии, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд признал мурманчанина виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии-поселении и лишением водительских прав на 2 года.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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