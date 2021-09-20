Житель Мурманска сломал соседу челюсть из-за детского плача

36-летний мурманчанин попал под уголовную статью 112 УК РФ (умышленное причинение среднего вреда здоровью). Как сообщили в УМВД по Мурманской области, мужчина напал на соседа.

- Потерпевший рассказал полицейским, что травмы ему нанес сосед по дому, живущий этажом ниже. Вечером мужчины встретились во дворе, и между ними завязался словесный конфликт. Причиной стали претензии одного из них по поводу детского шума, который постоянно доносится из квартиры сверху. Из-за того, что потерпевший считал высказанные требования соседа необоснованными, ссора перешла в драку. Злоумышленник нанес северянину несколько ударов в лицо и грудь, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Пострадавший отец шумного ребенка попал в больницу с переломом челюсти и травмой грудной клетки. Сейчас нападавший находится под подпиской о невыезде, ему грозит до трех лет лишения свободы.

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