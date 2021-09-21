В Мурманской области после трагедии в Перми проведут совещание по безопасности в образовательных учреждениях

Для выработки решений объединят усилия исполнительных органов власти, правоохранителей, системы образования региона. Фото: Скриншот видео

20 сентября произошла трагедия в Перми. 18-летний первокурсник, озлобленный на всех, пришел в университет с оружием и открыл огонь. Погибли 6 человек, еще 24 получили ранения. Преступника обезвредил сотрудник полиции, сейчас нападавший находится в больнице.

ЧП не осталось незамеченным и в Мурманской области. Глава региона Андрей Чибис поручил заместителю губернатора Юрию Сердечкину провести совещание с руководством силовых структур региона и обсудить координацию действий и проведение совместных профилактических мероприятий, чтобы не допустить подобных преступлений впредь.

- Массовые расстрелы в образовательных учреждениях стали настоящим кошмаром наших дней, и, несмотря на все принимаемые меры безопасности, преступники по-прежнему находят способы совершения своих черных деяний, - отметил губернатор Мурманской области.

Для выработки решений объединят усилия исполнительных органов власти, правоохранителей, системы образования региона.

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