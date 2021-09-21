Избирком объявил результаты выборов в Мурманскую областную Думу

Явка на выборы в Мурманской области составила 42,93%. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

С 17 по 19 сентября Мурманская область участвовала в трехдневном голосовании. Северяне определяли состав Госдумы, Мурманской областной Думы, Советов депутатов в ряде муниципалитетов.

Как сообщили в Мурманской областной избирательной комиссии, явка на выборах в региональный парламент составила 42,93%.

- По итогам выборов «Единая Россия» получает 25 мест в областной Думе, пять депутатов прошли по спискам, еще 20 - одномандатники. У КПРФ - три места, у "Справедливой России" - два, у ЛДПР и "Партии пенсионеров" - по одному, - сообщил председатель областной избирательной комиссии Антон Богомолов.

Напомним: на довыборах в Совет депутатов Мурманска наилучший результат показали Ольга Дзюба и Аркадий Амозов.

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