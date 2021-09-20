В Мурманской области ночью похолодало до -8 градусов

Восточная часть региона почти достигла двузначного минуса. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Мурманской области царят крепкие ночные заморозки, не особо типичные для сентября. В паблике "Погода в Мурманске" рассказали о минимальных температурах за минувшую ночь.

Заполярной столице повезло больше всего - метеостанция оказалась в шаге от первого заморозка в воздухе, но вновь его не отметила. Минимальный термометр застыл на отметке +0.2.

- Минимальная температура в Ура-губе и Коле -1.8, а аэропорт в Мурмашах заморозило до -5.7 градусов, - отметили в группе.

Как оказалось, по области температуры были еще ниже. Так, восточная часть региона почти достигла двузначного минуса - Краснощелье охладилось до -6.4, Ловозеро до -7.8, а Каневка до -8.1. Синоптики отметили, что это первое пересечение минусовой 5-градусной отметки за эту осень.

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